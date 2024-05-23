Путин разрешил использовать активы США в ответ на отъем российских активов

В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов говорится, речь идёт о движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских предприятий и других имущественных правах Соединённых Штатов и американцев в России.

Отмечается, что перечень такого имущества будет определять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

«Решением суда... предусматриваются прекращение прав на имущество США или лица США... и последующая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба», - указано в документе.

Ранее Совет Евросоюза объявил об утверждении решения об использовании доходов от замороженных российских активов для военной поддержки и восстановления Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

