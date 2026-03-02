В Кувейте потерпел крушение американский F-15
2 марта 202609:00
Американский истребитель F-15 разбился в Кувейте. Об этом сообщает Telegram-канал Clash Report.
«Пилот... катапультировался и выжил», - указано в публикации.
По данным иранского агентства Tasnim, Вооруженные силы республики сбили самолет США в небе над Кувейтом. В свою очередь, телеканал SNN сообщает, что кувейтские силы безопасности задержали пилота американского истребителя.
Ранее иранские военные сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Исфаханом, пишет 360.ru.
