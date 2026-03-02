В Кувейте потерпел крушение американский F-15

Пять человек получили ранения в ходе атаки дронов ВСУ на Новороссийск Более 120 рейсов было задержано в аэропорту Сочи из-за беспилотников Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов Президент США рассказал о наличии у него трех кандидатов для руководства Ираном Цена букета к 8 Марта может составить 3,5 тыс рублей