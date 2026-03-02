В России в программу долгосрочных сбережений привлекли 800 млрд рублей

Власти будут развивать программу долгосрочных сбережений в России. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.

«Денег, кстати, за два года достаточно немаленький объем - под 800 миллиардов рублей», - сообщил глава Минфина в интервью «Вестям».

По словам Силуанова, основное преимущество программы - надежное «длинное» сбережение «на определенную цель, на свою мечту».

Программу долгосрочных сбережений запустили в РФ в 2024 году. Россияне в возрасте от 18 лет могут начать формировать сбережения, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом-оператором программы. При этом в России работают над созданием детской программы долгосрочных сбережений, пишет 360.ru.

