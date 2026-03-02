Умер художник и писатель Гарри Гордон
Писатель, художник и сценарист Гарри Гордон, отец режиссера и телеведущего Александра Гордона, умер в возрасте 84 года. Об этом сообщила в соцсетях его внучка Тася Тихонова.
«Сегодня из жизни ушел любимый дедушка, Гарри Борисович Гордон. Художник, поэт, писатель», - говорится в сообщении.
Причины смерти не называются.
Гарри Гордон родился в 1941 году в Одессе. Художник учился живописи в Одесском художественном училище, окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. Также Гордон известен как прозаик и поэт, в числе его произведений книги «Темная комната», «Птичьи права», «Поздно. Темно. Далеко», «Пастух своих коров». Автор работал в качестве сценариста над фильмами «Пастух своих коров» и «Огни притона», сериалом «Судьба на выбор».
Ранее в возрасте 68 лет умер драматург, режиссер, художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда, пишет 360.ru.
