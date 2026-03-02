В Новороссийске из-за атаки БПЛА пострадали три человека

«Это две женщины и мужчина, которые находились в одном из поврежденных обломками... частных домов», — уточнили в ведомстве.

Раненые госпитализированы в городскую больницу. Пострадавшим оказывают помощь.

Ранее Минобороны сообщило, что на Кубани за минувшую ночь уничтожили 66 украинских БПЛА, пишет 360.ru.

