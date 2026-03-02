В Пермском крае сошли с рельсов локомотив и десять вагонов

Локомотив и десять вагонов сошли с рельсов на перегоне Ферма – Бахаревка в Пермском крае. Об этом говорится в сообщении Свердловской железной дороги.

ЧП произошло накануне в 23.02 мск. Зафиксирован сход десяти вагонов в хвостовой части грузового состава.

«Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива», — указано в сообщении.

Никто не пострадал. Движение на перегоне было приостановлено.

Позже пресс-служба Центрального МСУТ Следственного комитета сообщила, что после инцидента повреждены вагоны и железнодорожное полотно. В результате задержаны более 40 грузовых поездов и три пассажирских.

Ранее в Хабаровском крае с рельсов сошли десять вагонов с углем, восемь из них опрокинулись, пишет 360.ru.

