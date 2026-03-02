Посольство: Из Ирана через Азербайджан эвакуировали 39 россиян

Более 30 граждан России эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана. Об этом рассказали в пресс-службе посольства РФ в Баку.

«На данный момент из Ирана через границу Азербайджана эвакуированы 39 россиян», - отметили в ведомстве.

Ранее посольство поблагодарило азербайджанскую сторону за содействие, в том числе оперативное рассмотрение вопросов по разрешениям на пересечение границы.

По данным посольства РФ в Азербайджане, в списки на выезд через территорию республики внесены около 500 человек, пишет Ura.ru. Формирование групп для пересечения рубежей ведется поэтапно.

