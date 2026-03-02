Посольство: Из Ирана через Азербайджан эвакуировали 39 россиян
2 марта 202610:06
Более 30 граждан России эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана. Об этом рассказали в пресс-службе посольства РФ в Баку.
«На данный момент из Ирана через границу Азербайджана эвакуированы 39 россиян», - отметили в ведомстве.
Ранее посольство поблагодарило азербайджанскую сторону за содействие, в том числе оперативное рассмотрение вопросов по разрешениям на пересечение границы.
По данным посольства РФ в Азербайджане, в списки на выезд через территорию республики внесены около 500 человек, пишет Ura.ru. Формирование групп для пересечения рубежей ведется поэтапно.
Горячие новости
- Россияне в феврале оформили 1,04 млн самозапретов на кредиты
- В Госдуме оценили влияние войны США с Ираном на переговоры по Украине
- Экс-сенатор Умар Джабраилов покончил с собой
- В России предложили освободить от НДС организации и ИП в сфере общепита
- «Сотни миллионов рублей»: Региональному ТВ предложили снимать сериалы
- Три альбома «Агаты Кристи» удалили с российских стриминговых площадок
- СМИ предупредили о возможной атаке США на Кубу
- Посольство: Из Ирана через Азербайджан эвакуировали 39 россиян
- «Сумасшествие на Пальме»: Российские звезды рассказали о шоке от ударов по Дубаю
- В Новороссийске после атаки дронов ВСУ повреждены 17 домов