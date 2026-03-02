При авиаударах Израиля в Ливане 30 человек погибли и 149 ранены
2 марта 202609:25
Более 30 человек погибли в результате ударов Израиля по разным районам Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет центра экстренных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранения.
«В результате авиаударов враждебного Израиля, по предварительным данным, погибли 31 человек», - указано в документе.
Кроме того, при атаках были ранены 149 человек.
Ранее израильские беспилотники ударили по лагерю беженцев Айн-эль-Хильве на юге Ливана, погибли как минимум два члена палестинского движения ХАМАС, пишет 360.ru.
