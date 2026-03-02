В Новороссийске после атаки дронов ВСУ повреждены 17 домов

Почти 20 зданий получили повреждения при атаках украинских беспилотников в Новороссийске. Об этом заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как отметил губернатор, Новороссийск подвергся самому сильному удару со стороны ВСУ, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. По предварительной информации, повреждены восемь многоквартирных домов, девять частных, а также детский сад.

«Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь», - написал Кондратьев в Telegram-канале.

Ранее в оперативном штабе Кубани сообщили, что после атаки БПЛА в Новороссийске пострадали три человека, пишет Ura.ru.

