Путин и Лукашенко проведут завтра переговоры в Москве
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся завтра, 22 апреля в Москве. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Лидеры намерены затронуть в ходе встречи широкий круг вопросов поступательного развития отношений в формате стратегического партнёрства и союзничества Москвы и Минска, а также вопросы сотрудничества в рамках Союзного государства, отмечает RT.
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт накануне заявила, что Лукашенко готовится к встрече с Путиным и продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на предотвращение попытки покушения на него.
Белорусский лидер 17 апреля объявил о задержании группы лиц, которые, по его словам, готовились его убить вместе с детьми. Лукашенко утверждал, что к этому имеют отношение американские спецслужбы.
Сегодня эту тему затронул и Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Путина возмутило, что западные страны вообще не заметили сообщения о сорванной попытке государственного переворота в Белоруссии и убийстве президента республики.
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