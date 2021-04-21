Путин предостерёг от пересечения красной черты в отношениях с РФ

Президент РФ Владимир Путин предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

«У нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте, здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, никому не придёт в голову перейти в отношениях с Россией так называемую красную черту», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, красную черту в отношениях других государств с Россией Москва намерена всегда определять самостоятельно в каждом конкретном случае.

При этом президент подчеркнул, что Россия хочет иметь добрые отношения со всем участниками международного общения, в том числе, с теми, с кем отношения последнее время не складываются.

