Путин предостерёг от пересечения красной черты в отношениях с РФ
Президент РФ Владимир Путин предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
«У нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте, здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, никому не придёт в голову перейти в отношениях с Россией так называемую красную черту», — подчеркнул глава государства.
По словам Путина, красную черту в отношениях других государств с Россией Москва намерена всегда определять самостоятельно в каждом конкретном случае.
При этом президент подчеркнул, что Россия хочет иметь добрые отношения со всем участниками международного общения, в том числе, с теми, с кем отношения последнее время не складываются.
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