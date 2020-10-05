Армения пропустит учения ОДКБ «Нерушимое братство-2020»

В понедельник стало известно, что столицу НКР Степанакерт снова обстреляли. Ранее Азербайджан выдвинул условие прекращения огня. Баку отчитался об освобождении десятка населённых пунктов в Нагорном Карабахе и дал понять, что на этом не остановится. Бои идут уже больше недели, и затягивание конфликта невыгодно непризнанной республике, считают эксперты, опрошенные НСН.

Ранее депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал Турцию главным подстрекателем войны в Нагорном Карабахе.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о 300 сирийских боевиках, переброшенных в Карабах. После этого глава Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений. Он утверждает, что наемников у Азербайджана нет. Замглавы азербайджанского МИД Фариз Рзаев 3 октября также заявил, что иностранные силы в боевых операциях на стороне республики участия не принимают,

