Армения пропустит учения ОДКБ «Нерушимое братство-2020»
Армения пропустит учения ОДКБ "Нерушимое братство-2020", которые пройдут в Белоруссии в середине октября, из-за ситуации в Карабахе, передает РИА Новости.
"На эти учения мы не поедем", - заявили агентству в армянском минобороны в ведомстве.
Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020" пройдет с 12 по 16 октября на белорусском полигоне "Лосвидо". Ранее планировалось участие в этих учениях государств-членов ОДКБ: РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
В понедельник стало известно, что столицу НКР Степанакерт снова обстреляли. Ранее Азербайджан выдвинул условие прекращения огня. Баку отчитался об освобождении десятка населённых пунктов в Нагорном Карабахе и дал понять, что на этом не остановится. Бои идут уже больше недели, и затягивание конфликта невыгодно непризнанной республике, считают эксперты, опрошенные НСН.
Ранее депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал Турцию главным подстрекателем войны в Нагорном Карабахе.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о 300 сирийских боевиках, переброшенных в Карабах. После этого глава Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений. Он утверждает, что наемников у Азербайджана нет. Замглавы азербайджанского МИД Фариз Рзаев 3 октября также заявил, что иностранные силы в боевых операциях на стороне республики участия не принимают,
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