РАН: Карабах ответит Алиеву войной на территории Азербайджана

Азербайджан вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе, если Армения представит график вывода своих войск из непризнанной республики. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

Эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев в эфире НСН рассказал, как воспримут слова Алиева в Нагорном Карабахе и Армении.

«Не думаю, что ультимативные требования президента Азербайджана будут каким-то образом восприняты, потому что война вошла в качественно новый этап – неизбирательные бомбардировки населенных пунктов, жилых кварталов Степанакерта, других городов и поселков Нагорного Карабаха. Эти варварские действия не прекращаются уже несколько дней. В этих условиях у Нагорного Карабаха и у Армении нет иного выхода, кроме как отражать навязанную Азербайджаном при поддержке Турции агрессивную войну с привлечением террористического интернационала в виде сирийских боевиков, которые пытаются действовать на южном направлении», - сказал Арешев.