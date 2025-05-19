Армения не обсуждает вывод военной базы РФ со своей территории

Армения не рассматривает вывод военной базы России с территории республики. Об этом заявил на брифинге спикер парламента страны Ален Симонян.

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По словам политика, «такого нет».

«Армения сегодня не обсуждает возможность вывода российской военной базы», - указал Симонян.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Ереван не планирует отказываться от углубления отношений с Россией.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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