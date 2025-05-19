Армения не обсуждает вывод военной базы РФ со своей территории
19 мая 202512:05
Армения не рассматривает вывод военной базы России с территории республики. Об этом заявил на брифинге спикер парламента страны Ален Симонян.
По словам политика, «такого нет».
«Армения сегодня не обсуждает возможность вывода российской военной базы», - указал Симонян.
Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Ереван не планирует отказываться от углубления отношений с Россией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru