Глава ВОЗ объявил о сокращении числа сотрудников из-за нехватки денег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сократит число своих департаментов и сотрудников. Об этом заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
На открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения он уточнил, что такое решение было принято из-за нехватки денег. В рамках новой структуры штаб-квартиры, численность исполнительного руководства было уменьшено с 14 до 7 человек, а количество департаментов с 76 до 34.
Гебрейесус отметил, что также были сокращены расходы на поездки, закупки, набор персонала, досрочный выход на пенсию и прочее.
«Эти меры помогли сократить разрыв, но, тем не менее, у нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников», - заключил он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Жители «Маленькой России» в Гоа заявили о дискриминации русских
- Глава ВОЗ объявил о сокращении числа сотрудников из-за нехватки денег
- Гладков: Пять жителей Белгородской области пострадали из-за дронов ВСУ
- Марк Эйдельштейн посетил премьеру нового фильма Уэса Андерсона в Каннах
- Мари Краймбрери объявила о рождении ребенка от певца Давы
- РКН: С 2024 года Национальная система противодействия DDoS отбила более 14 тысяч атак
- Внук Церетели стал новым президентом Российской академии художеств
- Минюст призвал ужесточить ответственность за осквернение воинских захоронений
- Российские хоккеисты в 10-й раз подряд выиграют Кубок Стэнли
- Потребление табака в мире сократилось на треть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru