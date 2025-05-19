Глава ВОЗ объявил о сокращении числа сотрудников из-за нехватки денег

На открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения он уточнил, что такое решение было принято из-за нехватки денег. В рамках новой структуры штаб-квартиры, численность исполнительного руководства было уменьшено с 14 до 7 человек, а количество департаментов с 76 до 34.

Гебрейесус отметил, что также были сокращены расходы на поездки, закупки, набор персонала, досрочный выход на пенсию и прочее.

«Эти меры помогли сократить разрыв, но, тем не менее, у нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников», - заключил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ, сообщает RT.

