СМИ: Жители «Маленькой России» в Гоа заявили о дискриминации русских
Жители деревни Морджим, которая находится на севере индийского штата Гоа, заявили о дискриминации и унижении русских. Об этом пишет «Турпром».
По данным издания, в населённом пункте, который называют «Маленькой Россией», стали уничтожать вывески на русском языке, а владельцев ресторанов местные власти призвали убрать русский язык из меню.
«Мы попросим использовать английский, маратхи и хинди. На главных дорогах нельзя устанавливать вывески на русском языке, но в ресторанах можно размещать доски на русском», — цитирует «Турпром» главу деревни Павана Мордже.
Ранее в штате Гоа в Индии в давке у храма погибли шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru