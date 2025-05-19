СМИ: Жители «Маленькой России» в Гоа заявили о дискриминации русских

По данным издания, в населённом пункте, который называют «Маленькой Россией», стали уничтожать вывески на русском языке, а владельцев ресторанов местные власти призвали убрать русский язык из меню.

«Мы попросим использовать английский, маратхи и хинди. На главных дорогах нельзя устанавливать вывески на русском языке, но в ресторанах можно размещать доски на русском», — цитирует «Турпром» главу деревни Павана Мордже.

Ранее в штате Гоа в Индии в давке у храма погибли шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».