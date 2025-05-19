Мари Краймбрери объявила о рождении ребенка от певца Давы
19 мая 202514:31
Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) стала матерью. Она сообщила об этом в своих социальных сетях.
Отцом ребенка и мужем артистки является блогер Дава (Давид Манукян). Он также появился на снимках из роддома. Пара официально объявила о своей свадьбе в феврале 2025 года.
Краймбрери отметила, что появление малыша стало лучшим днем в ее совместной жизни. Пол и имя новорожденного пока не разглашаются.
Ранее певица получила премию Fashion People Awards в номинации Fashion-песня за совместный трек It's My Life с Димой Биланом, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минкульте заявили, что не будут запрещать «Гарри Поттера» за пропаганду чайлдфри
- Евросоюз и Великобритания заключили оборонное соглашение на 150 млрд евро
- Депутат Толстой выразил уверенность в том, что Конституцию РФ ждут изменения
- Концерты группы «Ленинград» отказались запрещать в Новосибирской области
- Путин создал межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей
- СМИ: Жители «Маленькой России» в Гоа заявили о дискриминации русских
- Глава ВОЗ объявил о сокращении числа сотрудников из-за нехватки денег
- Гладков: Пять жителей Белгородской области пострадали из-за дронов ВСУ
- Марк Эйдельштейн посетил премьеру нового фильма Уэса Андерсона в Каннах
- Мари Краймбрери объявила о рождении ребенка от певца Давы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru