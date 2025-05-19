Мари Краймбрери объявила о рождении ребенка от певца Давы

Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) стала матерью. Она сообщила об этом в своих социальных сетях.

Певица Мари Краймбрери написала песню для Владимира Преснякова

Отцом ребенка и мужем артистки является блогер Дава (Давид Манукян). Он также появился на снимках из роддома. Пара официально объявила о своей свадьбе в феврале 2025 года.

Краймбрери отметила, что появление малыша стало лучшим днем в ее совместной жизни. Пол и имя новорожденного пока не разглашаются.

Ранее певица получила премию Fashion People Awards в номинации Fashion-песня за совместный трек It's My Life с Димой Биланом, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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