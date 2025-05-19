Мари Краймбрери объявила о рождении ребенка от певца Давы

Отцом ребенка и мужем артистки является блогер Дава (Давид Манукян). Он также появился на снимках из роддома. Пара официально объявила о своей свадьбе в феврале 2025 года.

Краймбрери отметила, что появление малыша стало лучшим днем в ее совместной жизни. Пол и имя новорожденного пока не разглашаются.

Ранее певица получила премию Fashion People Awards в номинации Fashion-песня за совместный трек It's My Life с Димой Биланом, напоминает НСН.

