Марк Эйдельштейн посетил премьеру нового фильма Уэса Андерсона в Каннах
Российский актер Марк Эйдельштейн в рамках Каннского кинофестиваля посетил красную дорожку премьеры фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема».
Уточняется, что в этом году артист привез с собой во Францию необычные сувениры с русским колоритом - дымковские игрушки с изображениями героев «Аноры».
Фильм «Финикийская схема» рассказывает об одном из богатейших людей Европы и его противоречивых отношениях с дочерью. По данным СМИ, после показа картины зрители около семи минут аплодировали режиссеру и его команде.
Главную роль в ленте исполнил Бенисио Дель Торо. Как ранее рассказывал Андерсон, он представил актеру идею фильме еще в 2021 году. При этом не все артисты были приглашены на роли режиссером. К примеру, Миу Триплтон для проекта подбирали через кастинг, актриса обошла сотни претенденток, напоминает «Радиоточка НСН».
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