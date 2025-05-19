Гладков: Пять жителей Белгородской области пострадали из-за дронов ВСУ

Нападения произошли сразу в трех районах. Глава субъекта рассказал, что в Валуйском округе был нанесен удар по грузовому автомобилю. В селе Бессоновка Белгородского района была атакована легковушка, находившаяся на территории коммерческого объекта. Оба водителя были ранены. Еще три человека пострадали в селе Графовка Шебекинского округа.

Гладков отметил, что дроны атаковали только гражданские автомобили. В ходе налета все жители получили необходимую помощь, добавил губернатор.

Ранее он сообщил, что с 2022 года в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли более 320 человек, напоминает НСН.

