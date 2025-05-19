РКН: С 2024 года Национальная система противодействия DDoS отбила более 14 тысяч атак

Созданная Роскомнадзором (РКН) Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА) отразила более 14 тысяч атак с марта 2024 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор предотвратил почти тысячу хакерских атак в апреле

Там отметили, что сегодня к системе подключено 7704 ресурса 969 организаций, в том числе частные и государственные структуры, операторы критической информационной инфраструктуры, банки и телекоммуникационные компании.

В беседе с «Газетой.Ru» представители ведомства уточнили, что НСПА была создана в ответ на сильно возросшее количество кибератак на российскую инфраструктуру после начала спецоперации.

Ранее глава экспертизы PT Expert Security Center в Positive Technologies Алексей Леднев заявил, что хакеры часто используют для своих задач легитимное ПО, поскольку оно позволяет им оставаться незамеченными для антивирусов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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