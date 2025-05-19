Путин создал межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей

Работа группы будет заключаться в координации работы разных госорганов, общественных объединений, образовательных, научных и иных организаций, а также в определении мер для создания единого воспитательного пространства.

Согласно распоряжению, которое опубликовано на официальном портале правовой информации, возглавил группу первый замруководителя президентской администрации Сергей Кириенко. Его заместителями были назначены помощник главы государства Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Также в состав группы включили представителей профильных министерств, ведомств и организаций, а также губернаторов, депутатов и сенаторов, глав крупных СМИ.

Ранее Путин дал поручение усилить информирование россиян о налоговом вычете для граждан, которые успешно выполняют нормативы ГТО и регулярно проходят диспансеризацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

