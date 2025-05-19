Внук Церетели стал новым президентом Российской академии художеств
19 мая 202514:09
Внук скульптора и живописца Зураба Церетели Василий Церетели стал новым президентом Российской академии художеств (РАХ). Об этом сообщает пресс-служба академии.
Отмечается, что выборы прошли 19 мая. Василий Церетели избран президентом РАХ на пятилетний срокь лет.
В академии добавили, что результаты голосования были отправлены в российское правительство.
Ранее внук Зураба Церетели заявил, что пока рано говорить о памятнике его деду, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru