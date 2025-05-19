Внук Церетели стал новым президентом Российской академии художеств

Внук скульптора и живописца Зураба Церетели Василий Церетели стал новым президентом Российской академии художеств (РАХ). Об этом сообщает пресс-служба академии.

Внук Церетели намерен продолжить работу деда в Российской академии художеств

Отмечается, что выборы прошли 19 мая. Василий Церетели избран президентом РАХ на пятилетний срокь лет.

В академии добавили, что результаты голосования были отправлены в российское правительство.

Ранее внук Зураба Церетели заявил, что пока рано говорить о памятнике его деду, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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