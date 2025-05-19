Минюст призвал ужесточить ответственность за осквернение воинских захоронений

На сессии «Право за нами: Год защитника Отечества» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) он указал, что с февраля 2022 года в России было зафиксировано более 370 резонансных фактов осквернения таких объектов.

Забарчук также отметил, что существующих в настоящее время мер административной ответственности по таким происшествиям также недостаточно.

«Как мне представляется, в условиях проведения специальной военной операции мы должны более жёстко реагировать на все подобные факты», - заключил он.

Ранее Минюст РФ предложил расширить перечень заболеваний, запрещающих помещать подозреваемых и обвиняемых в СИЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

