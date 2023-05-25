Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщили о решении территориального спора.

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Во время заседания высшего Евразийского экономического совета в Москве Пашинян заявил, что страны договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Алиев сообщил, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана, и есть возможность выхода на мирное соглашение.

Сегодня запланирована также трехсторонняя встреча Пашиняна, Алиева и президента РФ Владимира Путина.

В Армении и Нагорном Карабахе будут преимущественно негативные настроения после признания Карабаха территорией Азербайджана, но каких-то серьезных шагов от оппозиции ждать не стоит, заявил ранее НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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