Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщили о решении территориального спора.
Во время заседания высшего Евразийского экономического совета в Москве Пашинян заявил, что страны договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Алиев сообщил, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана, и есть возможность выхода на мирное соглашение.
Сегодня запланирована также трехсторонняя встреча Пашиняна, Алиева и президента РФ Владимира Путина.
В Армении и Нагорном Карабахе будут преимущественно негативные настроения после признания Карабаха территорией Азербайджана, но каких-то серьезных шагов от оппозиции ждать не стоит, заявил ранее НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
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