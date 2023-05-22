Слабая оппозиция: В Ереване заявили об отсутствии рычагов давления на власть

В Армении и Нагорном Карабахе будут преимущественно негативные настроения после признания Карабаха территорией Азербайджана, но каких-то серьезных шагов от оппозиции ждать не стоит, заявил НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что Ереван и Баку подпишут мирное соглашение в кратчайшие сроки. Частью договора станет признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана.