Слабая оппозиция: В Ереване заявили об отсутствии рычагов давления на власть
Признание Карабаха азербайджанской территорией вызовет негативные настроения в Армении, но в целом пройдет бесследно для нынешней власти, сказал НСН Александр Искандарян.
В Армении и Нагорном Карабахе будут преимущественно негативные настроения после признания Карабаха территорией Азербайджана, но каких-то серьезных шагов от оппозиции ждать не стоит, заявил НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что Ереван и Баку подпишут мирное соглашение в кратчайшие сроки. Частью договора станет признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана.
«Пока ситуация в обществе такова, что в нем есть протесты, которые представляют властям большую угрозу. Будут ли дальше эти процессы нарастать, и в какой-то момент реально появится угроза власти? Трудно сказать, но, во всяком случае, если это произойдет, то не сегодня и не завтра. Недовольство такой политикой, конечно, есть, оно усугубляется, но этого недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию», - сказал собеседник.
Тем не менее, реакция со стороны инфлюенсеров обязательно последует, считает политолог.
«Конечно, протестные настроения, негативные восприятия будут. Прошло слишком мало времени, поэтому пока политической реакции нет, но она будет. И от оппозиционных партий, и реакция общества в лице журналистов, социальных медиа, интеллектуалов, лидеров общественного мнения. Такого рода риторика довольно остро воспринимается в Армении», - добавил Искандарян.
Ранее главред международного информационного агентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян раскритиковала Пашиняна за готовность признать Карабах азербайджанским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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