Арктика и прямые перелеты: О чем договорился Дмитриев в Вашингтоне
Дмитриев два дня вел переговоры в Вашингтоне, США ждут доклада главы РФПИ Путину о визите, так как это определит дальнейшие шаги Москвы.
Москва и Вашингтон за последние два дня сделали три шага вперед, сообщил журналистам глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
2-3 апреля он проводил переговоры с представителями администрации Дональда Трампа, включая специального посланника президента США Стива Уиткоффа, в Вашингтоне.
«Да, безусловно. Я бы сказал, что мы сегодня сделали и вчера три шага вперед по большому количеству вопросов», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне.
В США сейчас ожидают решения президента России Владимира Путина после визита Дмитриева. Ключевое значение имеет отчет Дмитриева перед Путиным, который и определит дальнейшие шаги Москвы. пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В CNN назвали Дмитриева «главным российским переговорщиком».
ЧТО ОБСУЖДАЛИ: УКРАИНА, АРКТИКА И САМОЛЕТЫ
Глава РФПИ заявил в интервью CNN, что администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом обеспечивает Украине сильную позицию для переговоров.
«США видят своей задачей обеспечить сильную позицию Украины, о чем последовательно сообщают на протяжении наших дискуссий», - сказал он, добавив, что «Трамп хочет, чтобы Украины была сильной».
Он еще раз обозначил позицию Москвы в этом вопросе о том, что необходимо долгосрочное решение, учитывающее интересы безопасности России. Для этого, по его словам, потребуется серия встреч и обсуждений.
По словам Дмитриева, на встрече с представителями администрации Трампа обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам. Детали переговоров не приводятся.
При этом до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российские и американские компании заинтересованы в совместной работе по освоению ресурсов в Арктике.
Российская часть Арктики может заинтересовать США проектами по СПГ, шельфам и редкоземельным металлам, Москва в таком случае получит поддержку американских компаний, заявил НСН генеральный директор Института регионального консалтинга, профессор МГУ и ВШЭ Александр Пилясов. По его словам, теоретически США могут заменить в регионе Китай, который сегодня предоставляет России инвестиции и технологии.
«У нас около половины всей Арктики, наше право и инициативу в США признают однозначно. Здесь есть общее понимание у американцев, что сдерживание России в Арктике смешно из-за географии. Они озабочены тем, что мы сотрудничаем с Китаем. Это так и есть. От Китая мы получаем инвестиции, оборудование, технологии. Китай стал очень быстро поставлять нам необходимые турбины и так далее. С точки зрения интересов страны тут есть вопросы, потому что в долгосрочной перспективе надо делать свое. У США есть опыт в таких технологиях тоже, у них есть компетенции в этом регионе, которые могли бы быть нам полезны», - заключил собеседник НСН.
Дмитриев сообщил журналистам, что Москва готова и к сотрудничеству в космосе, рассчитывает на взаимодействие с американским миллиардером Илоном Маском по вопросу миссии на Марс.
Также Дмитриев обрадовал туристов, сообщив, что Москва и Вашингтон начали работу над восстановлением прямого авиасообщения между Россией и США.
«Наше посольство, МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов, в том числе практических вопросов для россиян. И фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения», - подчеркнул он.
Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение на переговорах в Стамбуле 27 февраля. Америка закрыла воздушное пространство для российских самолетов после начала СВО.
А визит Дмитриева стал первым официальным посещением высокопоставленного российского чиновника в США за этот период. США временно сняли с Дмитриева введенные против него в 2022 году санкции, чтобы выдать ему визу.
САНКЦИИ И ПОШЛИНЫ
Дмитриев также рассказал, что на переговорах стало известно, что американские компании проявляют сильное стремление вернуться на российский рынок, чтобы успеть занять ниши, которые были освобождены после ухода европейских компаний.
Он подчеркнул, что во время контактов в Вашингтоне не просил об облегчении санкций. Однако, по его словам, если США хотят деловых связей с Россией, это было бы закономерно. Дмитриев напомнил, что российская экономика в порядке.
«Многие русские верят в то, что санкции — это хорошо для того, чтобы отвернуться от зависимости от Запада», — сообщил он американским журналистам.
По его словам, антироссийские санкции могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться назад.
Также он прокомментировал резонансное решение Трампа ввести «вторичные пошлины» практически для всех стран. Дмитриев отметил, что это создает прецедент для самостоятельного роста государства.
«Отдавая предпочтение отечественной промышленности и исправляя структурные торговые дисбалансы, Соединенные Штаты создают прецедент для самостоятельного роста и устойчивого создания рабочих мест», - добавил он.
ОНИ НАС СЛЫШАТ
Дмитриев добавил, что важнейший для всего мира диалог между Москвой и Вашингтоном был полностью разрушен при предыдущей американской администрации. По словам Дмитриева, и сегодня многочисленные силы, которые заинтересованы в сохранении напряженности, пытаются препятствовать восстановлению конструктивного взаимодействия.
«Да, восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед», - подчеркнул спецпредставитель.
По его словам, сроки проведения новых переговоров между Москвой и Вашингтоном будут определены в ближайшее время.
«Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации, они нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений, они слышат позицию России по многим вопросам», - заключил Дмитриев.
При этом американские СМИ сообщают, что окружение Дональда Трампа не слишком довольно ходом переговоров с Москвой. Чиновники советуют Трампу не звонить российскому президенту Владимиру Путину до согласия Москвы на полное прекращение огня, сообщает NBC News.
По данным телеканала, чиновники в Белом доме предупредили, что президент США может внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным. В настоящее время новый телефонный разговор лидеров двух стран не запланирован.
Ранее Дональд Трамп заявил репортерам на борту самолета Air Force One, что для российской стороны существует крайний срок по достижению договоренностей насчет прекращения огня с Украиной.
«Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», - отметил американский лидер.
Вместе с тем, Трамп пояснил, что сейчас не считает, что Россия тянет время, и уверен в намерении Москвы заключить сделку.
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