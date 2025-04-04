Арктика и прямые перелеты: О чем договорился Дмитриев в Вашингтоне

«У нас около половины всей Арктики, наше право и инициативу в США признают однозначно. Здесь есть общее понимание у американцев, что сдерживание России в Арктике смешно из-за географии. Они озабочены тем, что мы сотрудничаем с Китаем. Это так и есть. От Китая мы получаем инвестиции, оборудование, технологии. Китай стал очень быстро поставлять нам необходимые турбины и так далее. С точки зрения интересов страны тут есть вопросы, потому что в долгосрочной перспективе надо делать свое. У США есть опыт в таких технологиях тоже, у них есть компетенции в этом регионе, которые могли бы быть нам полезны», - заключил собеседник НСН.

Дмитриев сообщил журналистам, что Москва готова и к сотрудничеству в космосе, рассчитывает на взаимодействие с американским миллиардером Илоном Маском по вопросу миссии на Марс.

Также Дмитриев обрадовал туристов, сообщив, что Москва и Вашингтон начали работу над восстановлением прямого авиасообщения между Россией и США.

«Наше посольство, МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов, в том числе практических вопросов для россиян. И фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения», - подчеркнул он.

Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение на переговорах в Стамбуле 27 февраля. Америка закрыла воздушное пространство для российских самолетов после начала СВО.

А визит Дмитриева стал первым официальным посещением высокопоставленного российского чиновника в США за этот период. США временно сняли с Дмитриева введенные против него в 2022 году санкции, чтобы выдать ему визу.

САНКЦИИ И ПОШЛИНЫ

Дмитриев также рассказал, что на переговорах стало известно, что американские компании проявляют сильное стремление вернуться на российский рынок, чтобы успеть занять ниши, которые были освобождены после ухода европейских компаний.

Он подчеркнул, что во время контактов в Вашингтоне не просил об облегчении санкций. Однако, по его словам, если США хотят деловых связей с Россией, это было бы закономерно. Дмитриев напомнил, что российская экономика в порядке.

«Многие русские верят в то, что санкции — это хорошо для того, чтобы отвернуться от зависимости от Запада», — сообщил он американским журналистам.

По его словам, антироссийские санкции могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться назад.

Также он прокомментировал резонансное решение Трампа ввести «вторичные пошлины» практически для всех стран. Дмитриев отметил, что это создает прецедент для самостоятельного роста государства.