«Инвестиции и технологии»: США могут заменить Китай в российских проектах в Арктике
От Китая Россия получает сегодня инвестиции, оборудование и технологии, на фоне санкций Пекин укрепил свои позиции в регионе, заявил НСН Александр Пилясов.
Российская часть Арктики может заинтересовать США проектами по СПГ, шельфам и редкоземельным металлам, Москва в таком случае получит поддержку американских компаний, заявил НСН генеральный директор Института регионального консалтинга, профессор МГУ и ВШЭ Александр Пилясов.
Россия и США рассматривают Арктику в качестве возможной зоны экономического сотрудничества, стороны обсудили разведку природных ресурсов, в том числе энергоносителей, и торговые пути, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Американская сторона видит в сотрудничестве по Арктике возможность «вбить клин» между Россией и Китаем, рассказал один из собеседников. Пилясов рассказал, какие проекты в регионе интересны Москве и Вашингтону.
«Речь идет про российскую часть Арктики. Есть проекты по СПГ, китайцы сильно укрепляли свои позиции в этих проектах. Китай вошел в проект «Арктик СПГ-2», «Ямал СПГ». Также есть шельфовые проекты Роснефти в регионе. Эти проекты зависли, потому что из них ушли американские компании как раз. Но я не думаю, что сегодня эти проекты будут сдвинуты даже при хорошем раскладе с американцами, на это все еще влияют цены. У нас есть также редкоземельные проекты – Якутский проект и проект Мурманской области. Этим занимаются сейчас «Норникель» и «Росатом». У нас есть очень мощный медный проект на Чукотке. Возможно, он тоже интересен американцам», - рассказал он.
По его словам, теоретически США могут заменить Китай в регионе, который сегодня предоставляет России инвестиции и технологии.
«Конечно, США озабочены китайским присутствием в регионе. Санкции оттолкнули от России европейские и американские компании, китайцы использовали этот момент. У нас около половины всей Арктики, наше право и инициативу в США признают однозначно. Здесь есть общее понимание у американцев, что сдерживание России в Арктике смешно из-за географии. Они озабочены тем, что мы сотрудничаем с Китаем. Это так и есть. От Китая мы получаем инвестиции, оборудование, технологии. Китай стал очень быстро поставлять нам необходимые турбины и так далее. С точки зрения интересов страны тут есть вопросы, потому что в долгосрочной перспективе надо делать свое. У США есть опыт в таких технологиях тоже, у них есть компетенции в этом регионе, которые могли бы быть нам полезны», - заключил собеседник НСН.
Российская и американские стороны на переговорах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в том числе, обсудили и вопросы возможного сотрудничества двух стран в рамках энергетических проектов в Арктике, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщает Politico.
В 2024 году в Пентагоне назвали сотрудничество России и Китая по Арктике поводом насторожиться для США, передает «Радиоточка НСН».
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