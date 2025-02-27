«Инвестиции и технологии»: США могут заменить Китай в российских проектах в Арктике

«Речь идет про российскую часть Арктики. Есть проекты по СПГ, китайцы сильно укрепляли свои позиции в этих проектах. Китай вошел в проект «Арктик СПГ-2», «Ямал СПГ». Также есть шельфовые проекты Роснефти в регионе. Эти проекты зависли, потому что из них ушли американские компании как раз. Но я не думаю, что сегодня эти проекты будут сдвинуты даже при хорошем раскладе с американцами, на это все еще влияют цены. У нас есть также редкоземельные проекты – Якутский проект и проект Мурманской области. Этим занимаются сейчас «Норникель» и «Росатом». У нас есть очень мощный медный проект на Чукотке. Возможно, он тоже интересен американцам», - рассказал он.

По его словам, теоретически США могут заменить Китай в регионе, который сегодня предоставляет России инвестиции и технологии.

«Конечно, США озабочены китайским присутствием в регионе. Санкции оттолкнули от России европейские и американские компании, китайцы использовали этот момент. У нас около половины всей Арктики, наше право и инициативу в США признают однозначно. Здесь есть общее понимание у американцев, что сдерживание России в Арктике смешно из-за географии. Они озабочены тем, что мы сотрудничаем с Китаем. Это так и есть. От Китая мы получаем инвестиции, оборудование, технологии. Китай стал очень быстро поставлять нам необходимые турбины и так далее. С точки зрения интересов страны тут есть вопросы, потому что в долгосрочной перспективе надо делать свое. У США есть опыт в таких технологиях тоже, у них есть компетенции в этом регионе, которые могли бы быть нам полезны», - заключил собеседник НСН.

Российская и американские стороны на переговорах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в том числе, обсудили и вопросы возможного сотрудничества двух стран в рамках энергетических проектов в Арктике, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщает Politico.

В 2024 году в Пентагоне назвали сотрудничество России и Китая по Арктике поводом насторожиться для США, передает «Радиоточка НСН».

