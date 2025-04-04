Трамп заявил, что Путин и Зеленский готовы к сделке по Украине

«Он (Зеленский) готов заключить сделку... И считаю, что президент Путин готов заключить сделку», — указал глава Белого дома журналистам.

По его словам, взаимодействуя с Путиным, Европа не добилась успеха. Трамп выразил уверенность, что ему это удастся.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина хорошо сотрудничают с США по урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

