Трамп заявил, что Путин и Зеленский готовы к сделке по Украине
4 апреля 202502:31
Лидер США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский готовы к сделке, сообщает RT.
«Он (Зеленский) готов заключить сделку... И считаю, что президент Путин готов заключить сделку», — указал глава Белого дома журналистам.
По его словам, взаимодействуя с Путиным, Европа не добилась успеха. Трамп выразил уверенность, что ему это удастся.
Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина хорошо сотрудничают с США по урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru