Арестович: Украинцы на самом деле русские

«Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы [Украина] конкурируем. Мы здесь русские на самом деле», — отметил Арестович.

При этом экс-советник считает, что Москва «украла бренд» и присвоила название «Русь».

Ранее Арестович заявил, что ненависть к русскому языку — это «тяжелое психологическое отклонение».

