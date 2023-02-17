Арестович: Украинцы на самом деле русские

Украинцы на самом деле русские, считает бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он заявил в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в России иноагентом).

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«Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы [Украина] конкурируем. Мы здесь русские на самом деле», — отметил Арестович.

При этом экс-советник считает, что Москва «украла бренд» и присвоила название «Русь».

Ранее Арестович заявил, что ненависть к русскому языку — это «тяжелое психологическое отклонение».

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Фото: president.gov.ua
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