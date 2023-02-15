Экс-советник Зеленского Арестович назвал ненависть к русскому языку психологическим отклонением

Ненависть к русскому языку представляет собой тяжелое психологическое отклонение, сообщил экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Предписание русскому языку агрессивности к украинскости как самосвойственного признака - есть неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, являющимся квалифицирующим признаком тяжелого психического расстройства», - написал Арестович.

Он отметил, что наличие хотя бы одного носителя русского языка, отрицающего агрессию, означает, что нет связи между использованием русского языка и агрессивностью.



Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». Он отмечал, что выход из конфликта может быть совсем не таким, как предполагалось еще полгода или три месяца назад. Сейчас, по словам Арестовича, возможен вариант «двух Корей». По его оценке, Киеву для победы над Россией понадобились бы «400 тысяч идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием». Однако, указал он, в ближайший год подобных мощностей ожидать не стоит.

