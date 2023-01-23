Арестович: Россия планировала «изящную и молниеносную» спецоперацию

По словам бывшего советника, российская армия пыталась вести «умные» боевые действия с точечными ударами.

«Такая изящная, красивая, молниеносная, красивая спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, значит, ликвидировали немногих сопротивляющихся», — подчеркнул Арестович.

Экс-советник указал, что украинских военных уговаривали сдаваться в плен, отмечает РИА ФАН. Однако через несколько дней стало понятно, что ожесточенное сопротивление ВСУ не позволяет действовать по намеченному плану.

Ранее Арестович заявил, что Киев упустили «внутриполитический и государственный» шанс на победу в конфликте с Россией, напоминает «Свободная пресса».

