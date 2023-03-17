Пушилин заявил о безразличии США и Китая к решениям МУС
России, Китаю и США все равно, какие решения принимает Международный уголовный суд (МУС). Об этом в своем Telegram-канале написал врио главы Донецкой республики Денис Пушилин.
По его словам, Россия, США, Китай, Индия и Израиль отказались от участия в МУС. Решения данного суда этим странам безразличны, считает врио главы ДНР.
Пушилин уверен, что выдача ордера МУС на арест президента РФ Владимира Путина усилит консолидацию российского общества.
«Хотя, может, МУС для этого и старался?», - задался вопросом Пушилин.
Решение выдать ордер на арест российского лидера прокомментировал президент Сербии Александр Вучич. Он предупредил, что действия МУС могут привести к крупнейшему конфликту в истории человечества, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- Вашингтон призывает Венгрию и Турцию ускорить принятие Швеции и Финляндии в НАТО
- Захарова предупредила США о риске прямого конфликта с Россией
- Пушилин заявил о безразличии США и Китая к решениям МУС
- Володин: нападки на Путина – это агрессия против России
- Бастрыкин предложил создать международный суд над украинскими военными преступниками
- Роспотребнадзор: случаев заболевания в России неустановленной инфекцией из Танзании нет
- Путин назначил нового военного прокурора объединенной группировки войск
- Вучич назвал ордер МУС на арест Путина шагом к крупнейшему конфликту в истории
- Путин сменил главу Смоленской области
- Эрдоган: Турция не согласится с членством Швеции в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru