Пушилин заявил о безразличии США и Китая к решениям МУС

По его словам, Россия, США, Китай, Индия и Израиль отказались от участия в МУС. Решения данного суда этим странам безразличны, считает врио главы ДНР.

Пушилин уверен, что выдача ордера МУС на арест президента РФ Владимира Путина усилит консолидацию российского общества.

«Хотя, может, МУС для этого и старался?», - задался вопросом Пушилин.

Решение выдать ордер на арест российского лидера прокомментировал президент Сербии Александр Вучич. Он предупредил, что действия МУС могут привести к крупнейшему конфликту в истории человечества, передает НСН.

