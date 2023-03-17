Пушилин заявил о безразличии США и Китая к решениям МУС

России, Китаю и США все равно, какие решения принимает Международный уголовный суд (МУС). Об этом в своем Telegram-канале написал врио главы Донецкой республики Денис Пушилин.

В Кремле заявили о ничтожности ордера МУС на арест Путина

По его словам, Россия, США, Китай, Индия и Израиль отказались от участия в МУС. Решения данного суда этим странам безразличны, считает врио главы ДНР.

Пушилин уверен, что выдача ордера МУС на арест президента РФ Владимира Путина усилит консолидацию российского общества.

«Хотя, может, МУС для этого и старался?», - задался вопросом Пушилин.

Решение выдать ордер на арест российского лидера прокомментировал президент Сербии Александр Вучич. Он предупредил, что действия МУС могут привести к крупнейшему конфликту в истории человечества, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАКитайСудДенис Пушилин

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