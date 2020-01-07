Сванидзе ответил на запрет Польши «российской пропаганды»

В Польше на законодательном уровне предложили запретить России трактовать историю «со своей точки зрения». Инициативу принять резолюцию о «пресечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы на Польшу» в сейм страны намерена направить вице-спикер польского парламента Малгожата Кидава-Блоньска.

Историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН напомнил о жесткой конфронтации России и Польши, связанной с оценкой событий начала Второй мировой войны. Эксперт высказал собственное мнение по поводу решения Варшавы запретить России трактовать историю «со своей точки зрения».