Сванидзе ответил на запрет Польши «российской пропаганды»

7 января 202015:02
Ольга Болдырева

Историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН назвал недемократичным поведением попытку Польши запретить «российскую трактовку историю».

В Польше на законодательном уровне предложили запретить России трактовать историю «со своей точки зрения». Инициативу принять резолюцию о «пресечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы на Польшу» в сейм страны намерена направить вице-спикер польского парламента Малгожата Кидава-Блоньска.

Историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН напомнил о жесткой конфронтации России и Польши, связанной с оценкой событий начала Второй мировой войны. Эксперт высказал собственное мнение по поводу решения Варшавы запретить России трактовать историю «со своей точки зрения».

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«Сейчас идет жесткая конфронтация (Польши и России – прим. НСН) в интерпретации начала Второй мировой войны. Можно сколько угодно говорить о том, чья трактовка вернее – это, на самом деле, другой вопрос! Отдельный и очень важный. Но любые запреты на своей территории достаточно смешны и ни к чему не приведут. Запрещать что бы то ни было, пусть даже лживую, фейковую трактовку истории на своей территории достаточно бессмысленно. Это не подход демократического государства», - заявил собеседник НСН.

Ранее старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН пояснил, что сделает Польша для запрета «российской трактовки истории».

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ФОТО: Николай Сванидзе
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