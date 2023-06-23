Антонов заявил, что идея уравнять ядерные удары по Украине и НАТО ведет к эскалации

Ранее американский сенат подготовил резолюцию, призывающую рассматривать применение ядерного вооружения на Украине «Россией или Белоруссией или доверенным лицом России» как нападение на НАТО. В случае принятия инициатива будет иметь рекомендательный характер, пишет РИА ФАН.

Как отметил Антонов, документ — «проявление слепой ненависти к нашей стране», указывает RT.

«Авторам новой инициативы не терпится еще глубже вовлечь Соединенные Штаты в конфликт на Украине. Международному общественному мнению навязывается провокационная точка зрения о том, что Россия намерена нанести ядерный удар по территории Украины, а может, даже разрушить некий атомный объект. Не скрывается ли за этой фразеологией стремление подготовить мир к провокации на Запорожской АЭС, подсунув туда «грязную бомбу» и обвинив ... Российскую Федерацию?» — приводит слова посла Telegram-канал российской дипмиссии.

Дипломат подчеркнул, что спекуляции о гипотетическом применении РФ ядерного оружия абсурдны, а заявления представителей США способствуют лишь эскалации и увеличивают риск «сползания ситуации к еще более опасной черте».

