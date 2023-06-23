Антонов заявил, что идея уравнять ядерные удары по Украине и НАТО ведет к эскалации
Идея сенаторов США уравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине и нападение на страны НАТО — «безумная инициатива», которая соответствует линии на прямой глобальный конфликт России и стран альянса. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Ранее американский сенат подготовил резолюцию, призывающую рассматривать применение ядерного вооружения на Украине «Россией или Белоруссией или доверенным лицом России» как нападение на НАТО. В случае принятия инициатива будет иметь рекомендательный характер, пишет РИА ФАН.
Как отметил Антонов, документ — «проявление слепой ненависти к нашей стране», указывает RT.
«Авторам новой инициативы не терпится еще глубже вовлечь Соединенные Штаты в конфликт на Украине. Международному общественному мнению навязывается провокационная точка зрения о том, что Россия намерена нанести ядерный удар по территории Украины, а может, даже разрушить некий атомный объект. Не скрывается ли за этой фразеологией стремление подготовить мир к провокации на Запорожской АЭС, подсунув туда «грязную бомбу» и обвинив ... Российскую Федерацию?» — приводит слова посла Telegram-канал российской дипмиссии.
Дипломат подчеркнул, что спекуляции о гипотетическом применении РФ ядерного оружия абсурдны, а заявления представителей США способствуют лишь эскалации и увеличивают риск «сползания ситуации к еще более опасной черте».
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