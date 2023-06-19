В Минске назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии ответным шагом на действия Запада

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что ядерное оружие России будет находиться на территории Белоруссии бессрочно. По его словам, Россия может убрать свое ядерное оружие с территории Белоруссии в случае изменении курса Соединенных Штатов и НАТО на подрыв суверенитета Москвы и Минска, передает «Радиоточка НСН».

Полищук уточнил, что американцам следует полностью вывести свое оружие на территорию США и ликвидировать соответствующую инфраструктуру в Европе.

