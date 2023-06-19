В Минске назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии ответным шагом на действия Запада

Размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия является ответным шагом на действия Запада, заявил заместитель начальника генерального штаба белорусских вооруженных сил Виктор Тумар.

Он напомнил, что в 2022 году первыми о таком виде вооружений заговорили не Белоруссия и Россия, а именно США и Польша.

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До этого директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что ядерное оружие России будет находиться на территории Белоруссии бессрочно. По его словам, Россия может убрать свое ядерное оружие с территории Белоруссии в случае изменении курса Соединенных Штатов и НАТО на подрыв суверенитета Москвы и Минска, передает «Радиоточка НСН».

Полищук уточнил, что американцам следует полностью вывести свое оружие на территорию США и ликвидировать соответствующую инфраструктуру в Европе.

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Фото: t.me/modmilby
ТЕГИ:Ядерное ОружиеБелоруссия

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