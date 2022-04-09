Антонов: Россия не потерпит убийства мирных граждан на Украине

Об этом шла речь в ходе онлайн-конференции «Института Шиллера», сообщает «КоммерсантЪ». Конференция посвящалась «созданию новой архитектуры безопасности и развитию для всех государств».

«Есть очевидная потребность в том, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право. Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат», - заявил Антонов.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иных неустановленных лиц по факту гибели гражданского населения в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

