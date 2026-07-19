СМИ: Сделка с США может открыть Саудовской Аравии путь к ядерному оружию
Администрация США предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран без достаточных гарантий того, что Эр-Рияд не будет разрабатывать ядерное оружие, сообщает CNN.
Телеканал ссылается на экспертов, по словам которых, сделка США и Саудовской Аравии может открыть королевству путь к обладанию таким оружием. Соглашение предусматривает ряд ограничений, но пока точно неизвестно о каких именно. Источники CNN утверждают, что речь идет об особом положении, позволяющем Эр-Рияду некоторое обогащение урана или переработку плутония.
Профессор права и директор международных программ в юридической школе Университета Алабамы Дэн Джойнер, назвал отсутствие этого документа поводом для тревоги.
Новые разработки ВМС США свидетельствуют о том, что ядерное оружие в современном мире остается важным вопросом военной безопасности, а наиболее интересная американская разработка - подводные лодки класса Columbia, заявил в беседе с НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
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