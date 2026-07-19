В России втрое вырос спрос на установку систем умного дома

Главной причиной эксперты называют развитие искусственного интеллекта. Это позволяет управлять домашними устройствами проще и удобнее. Современные системы способны не только выполнять базовые команды, так как включение света, запуск бытовой техники или регулировка температуры, но и анализировать поведение пользователей, автоматически настраивать параметры работы устройств и адаптироваться под потребности каждого члена семьи.

Еще один фактор популярности - упрощение установки оборудования. Лидеры роста с точки зрения спроса — умные шторы и моторизованные карнизы, датчики протечек, кондиционирование, свет и отопление. Сегодня рынок смещается от единичных устройств к комплексным сценариям: потребитель больше не покупает умную розетку, предпочитая систему.

Современные системы способны анализировать информацию сразу с нескольких датчиков одновременно, автоматически корректируя работу вентиляции, отопления и освещения. Лучший умный дом сегодня — это тот, которым вообще не нужно управлять вручную.

Ранее были названы главные «дыры» в безопасности «умного» дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

