В России втрое вырос спрос на установку систем умного дома
В России в первом полугодии 2026 года интерес к установке систем умного дома увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщают «Известия».
Главной причиной эксперты называют развитие искусственного интеллекта. Это позволяет управлять домашними устройствами проще и удобнее. Современные системы способны не только выполнять базовые команды, так как включение света, запуск бытовой техники или регулировка температуры, но и анализировать поведение пользователей, автоматически настраивать параметры работы устройств и адаптироваться под потребности каждого члена семьи.
Еще один фактор популярности - упрощение установки оборудования. Лидеры роста с точки зрения спроса — умные шторы и моторизованные карнизы, датчики протечек, кондиционирование, свет и отопление. Сегодня рынок смещается от единичных устройств к комплексным сценариям: потребитель больше не покупает умную розетку, предпочитая систему.
Современные системы способны анализировать информацию сразу с нескольких датчиков одновременно, автоматически корректируя работу вентиляции, отопления и освещения. Лучший умный дом сегодня — это тот, которым вообще не нужно управлять вручную.
Ранее были названы главные «дыры» в безопасности «умного» дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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