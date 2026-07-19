ВС США начали проведение очередной волны ударов по Ирану
Американские Вооруженные силы проводят восьмую серию авиаударов по территории Ирана, сообщает Центральное командование ВС США.
Их нанесение началось в ночь на 19 июля. Целью атак является ответ на удары Тегерана по Иордании, в ходе которых пострадали военные ВС США.
Кроме того, операция Вашингтона направлена на снижение способности Ирана влиять на торговое судоходство в Ормузском проливе.
Ранее президент США Дональд Тамп объяснил гибель двух американских военнослужащих благом для страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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