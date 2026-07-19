СМИ: Зеленский не обсуждал с командирами возможную отставку Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с командирами возможную отставку главкома Вооруженных сил Александра Сырского, сообщает «Украинская правда».

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Как заявили источники издания в украинских военных структурах, в последние два дня на фоне акций протеста против отставки экс-главы Минобороны Михаила Федорова Зеленский общался по телефону с командирами корпусов, однако о политических вопросах, о должностях - речи не было.

Несмотря на предположение, что Зеленский с помощью звонков пытался найти замену Сырскому, в действительности эти обсуждения были способом снизить напряженность.

Ранее стало известно, что протестующие в Киеве стали критиковать Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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