СМИ: Зеленский не обсуждал с командирами возможную отставку Сырского

Как заявили источники издания в украинских военных структурах, в последние два дня на фоне акций протеста против отставки экс-главы Минобороны Михаила Федорова Зеленский общался по телефону с командирами корпусов, однако о политических вопросах, о должностях - речи не было.

Несмотря на предположение, что Зеленский с помощью звонков пытался найти замену Сырскому, в действительности эти обсуждения были способом снизить напряженность.

Ранее стало известно, что протестующие в Киеве стали критиковать Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

