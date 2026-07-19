СМИ: Зеленский не обсуждал с командирами возможную отставку Сырского
Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с командирами возможную отставку главкома Вооруженных сил Александра Сырского, сообщает «Украинская правда».
Как заявили источники издания в украинских военных структурах, в последние два дня на фоне акций протеста против отставки экс-главы Минобороны Михаила Федорова Зеленский общался по телефону с командирами корпусов, однако о политических вопросах, о должностях - речи не было.
Несмотря на предположение, что Зеленский с помощью звонков пытался найти замену Сырскому, в действительности эти обсуждения были способом снизить напряженность.
Ранее стало известно, что протестующие в Киеве стали критиковать Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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