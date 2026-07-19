В России стало больше охотников за торнадо

На этом фоне растет интерес к их изучению. Всё больше россиян начинают отслеживать погодные условия, выезжая к местам возможного формирования опасных гроз. Охотники за торнадо фиксируют редкие природные явления.

Как заявили участники проекта «Охотники за торнадо», они конструируют специальные велобайки, чтобы преследовать вихри в труднодоступных условиях. Что касается любителей на автомобилях, то в этом году их стало меньше — из-за ситуации на топливном рынке и проблем с мобильным интернетом.

Отмечается, что за 15 лет в России число охотников за смерчами увеличилось в несколько раз. Как правило, интерес к подобной активности проявляют энтузиасты от 17 до 28 лет. Также охотников становится больше, так как многие предпочитают самостоятельно следить за погодой: системы оповещения о приближении смерчей пока работают недостаточно хорошо.

Количество смерчей на территории России будет расти — такой вывод следует из статистики за последние годы. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

