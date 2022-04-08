СК РФ возбудил дело по факту гибели людей после ракетного удара в Краматорске

Уголовное дело возбуждено в отношении командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иных неустановленных лиц по факту гибели гражданского населения в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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В сообщении говорится, что 8 апреля 2022 года военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ выполнили заведомо преступный приказ и умышленно применили ракетный комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом.

«В результате прицельного обстрела гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала города Краматорска Донецкой Народной Республики погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети, не менее 100 человек получили ранения», - добавили в СК РФ.

По данным следствия, командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Ф.С. Ярошевич, остальные исполнители преступного приказа устанавливаются. Уголовное дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещённых средств и методов».

В ведомстве добавили, что украинской стороной была распространена заведомо ложная информация о том, что ракетный удар осуществили российские военнослужащие. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Ранее глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко заявил, что число жертв ракетного удара по вокзалу в Краматорске увеличилось до 50 человек.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоРакетный УдарСледственный Комитет РфКраматорск
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