СК РФ возбудил дело по факту гибели людей после ракетного удара в Краматорске

В сообщении говорится, что 8 апреля 2022 года военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ выполнили заведомо преступный приказ и умышленно применили ракетный комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом.

«В результате прицельного обстрела гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала города Краматорска Донецкой Народной Республики погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети, не менее 100 человек получили ранения», - добавили в СК РФ.

По данным следствия, командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Ф.С. Ярошевич, остальные исполнители преступного приказа устанавливаются. Уголовное дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещённых средств и методов».

В ведомстве добавили, что украинской стороной была распространена заведомо ложная информация о том, что ракетный удар осуществили российские военнослужащие. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Ранее глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко заявил, что число жертв ракетного удара по вокзалу в Краматорске увеличилось до 50 человек.