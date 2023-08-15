Антонов обвинил Украину в использовании военной помощи США против мирных жителей

Как отметил дипломат, Вашингтон «глубже и глубже» погружается в противостояние с Москвой и отправляет Киеву новые партии оружия и денег.

«В администрации так и не придумали, как выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо. Белый дом ... не волнует стремительное падение уровня поддержки подобной стратегии в американском обществе. Наоборот, рассчитывает на то, что конфликт затянется еще надолго», — приводит слова Антонова Telegram-канал российской дипмиссии.

Посол подчеркнул, что «смертоносная продукция» американского ВПК используется Киевом против мирных жителей и гражданских объектов, пишет RT. При этом безответственность Вашингтона «слишком дорого обходится» сторонам конфликта и американским налогоплательщикам.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на $200 млн, напоминает «Свободная пресса». В него вошли в том числе перехватчики для комплексов Patriot, снаряды для систем HIMARS, противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские и танковые снаряды, патроны и запчасти.

