США выделили Украине дополнительную военную помощь на 200 млн долларов
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной помощи на сумму 200 млн долларов, сообщает РИА Новости.
По его словам, Вооружённым силам Украины (ВСУ) будут переданы боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и оборудование для разминирования.
Блинкен уточнил, что вооружения и боеприпасы для Киева возьмут из наличия Пентагона.
Ранее США выделили Украине транш военной помощи в размере 500 млн долларов, в который вошли бронетранспортеры, ракеты для систем HIMARS, противотанковые ракетные комплексы и зенитные установки, передает «Радиоточка НСН».
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