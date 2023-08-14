США выделили Украине дополнительную военную помощь на 200 млн долларов

По его словам, Вооружённым силам Украины (ВСУ) будут переданы боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и оборудование для разминирования.

Блинкен уточнил, что вооружения и боеприпасы для Киева возьмут из наличия Пентагона.

Ранее США выделили Украине транш военной помощи в размере 500 млн долларов, в который вошли бронетранспортеры, ракеты для систем HIMARS, противотанковые ракетные комплексы и зенитные установки, передает «Радиоточка НСН».

