Минфин предложил поднять НДС до 22%

Министерство финансов предложило пересмотреть налог на добавленную стоимость и увеличить его на два процентных пункта. Об этом говорится в проекте поправок в Налоговый кодекс, внесенном в правительство РФ в рамках бюджетного пакета.

Минфин предлагает повысить НДС с 20 до 22 процентов.

«При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие», - указали в ведомстве.

В случае принятия поправки начнут действовать с 1 января следующего года.

Ранее СМИ сообщили, что в России поднимут НДС до 22% для сохранения бюджетного правила и сокращения прогнозируемого дефицита казны, пишет 360.ru.

