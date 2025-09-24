Федорищев: При взрыве газа в Тольятти никто не пострадал
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Тольятти Самарской области, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере Max.
Хлопок прогремел на пятом этаже в 01.41 (00.41 мск). В результате взрыва были повреждены межкомнатные перегородки в трех квартирах, а также 11 оконных рам. Несущие конструкции дома не пострадали.
Всего из здания эвакуировали 80 человек, в том числе 15 детей. Обошлось без погибших и пострадавших.
Ранее в МЧС сообщили, что в Центральном районе Тольятти по улице Победы произошел взрыв газа в многоэтажном доме, возгорания не возникло, пишет 360.ru.
