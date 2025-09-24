СМИ: ФИФА поддержит увеличение числа участников чемпионата мира до 64
Международная федерация футбола (ФИФА) поддержит расширение состава участников чемпионата мира в 2030 году. Об этом пишет издание Ole со ссылкой на источник.
Проект о расширении турнира с 48 до 64 команд представил президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес. В случае одобрения инициативы мировое первенство проведут в формате 16 групп по 4 команды.
Матчи ЧМ состоятся в шести странах: стартовые игры - в Уругвае, Парагвае, Аргентине, основной этап - в Испании, Португалии и Марокко.
Ранее ФИФА приняла решение, что в чемпионате мира 2026 года примут участие рекордные 48 команд. Первенство пройдет 11 июня-19 июля следующего года в США, Канаде, Мексике, пишет 360.ru.
