Депутат Кирьянов раскрыл судьбу самозанятых после 2028 года
К 2030 году необходимо сформулировать новую систему ранжирования бизнеса, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
В России не обсуждается отмена режима самозанятых даже после завершения эксперимента по налогам на профессиональный доход, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Налог на самозанятых могут повысить: государство вывело их из «тени», и теперь пора включить их в «нормальную налогооблагаемую базу», заявил сенатор Андрей Кутепов. С ним согласился глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, кабмин РФ пообещал не трогать вопросы института самозанятых до конца 2028 года. Поэтому уже сейчас нужно начать обсуждение того, что будет происходить после этого. Он также призвал учесть ситуацию с индивидуальными предпринимателями, которые могут продавать такие же услуги, как самозанятые, но с лимитом до 60 миллионов рублей. Кирьянов рассказал, что ждет самозанятых.
«Режим налога на профессиональный доход – это эксперимент. Как всякий эксперимент, он имеет четкие сроки проведения. Мы прошли больше половины этого пути, видим, что эксперимент оказался удачным. Огромное количество людей впервые стали платить налоги, вышли из тени. Однако после завершения эксперимента необходимо принимать решение, каким будет наш экономический ландшафт. В этом смысле нельзя не согласиться, что самозанятые и ИП должны быть реформированы. К 2030 году мы должны сформулировать новую систему ранжирования бизнеса, выстраивать отношения бизнеса с государством в зависимости от доходов. Эксперимент мы доведем до конца. Мы не говорим о том, что не будет налоговых преимуществ, но будет новая система. Сегодня не стоит вопрос об отмене режима налога на профессиональный доход, об отмене самозанятых», - рассказал он.
Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что государство обещало не менять условия до 2028 года.
«У нас проводится десятилетний эксперимент, в этот период условия мы менять не будем», - добавил собеседник НСН.
В России для борьбы с теневой занятостью предусмотрены не только льготы для самозанятых, но и уголовная ответственность, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, член партии ЛДПР Ярослав Нилов.
