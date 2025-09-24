В России не обсуждается отмена режима самозанятых даже после завершения эксперимента по налогам на профессиональный доход, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Налог на самозанятых могут повысить: государство вывело их из «тени», и теперь пора включить их в «нормальную налогооблагаемую базу», заявил сенатор Андрей Кутепов. С ним согласился глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, кабмин РФ пообещал не трогать вопросы института самозанятых до конца 2028 года. Поэтому уже сейчас нужно начать обсуждение того, что будет происходить после этого. Он также призвал учесть ситуацию с индивидуальными предпринимателями, которые могут продавать такие же услуги, как самозанятые, но с лимитом до 60 миллионов рублей. Кирьянов рассказал, что ждет самозанятых.