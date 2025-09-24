В Омске произошли выбросы хлорида водорода
Превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода зарегистрировали в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона со ссылкой на ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
«23 сентября на стационарном посту в Кировском административном округе... (ул. 3-я Любинская, д. 7) зафиксировано превышение ПДК хлорида водорода в 2,25 раза», - указали в ведомстве.
Хлорид водорода (хлороводород) может вызывать кашель, удушье и воспаление верхних дыхательных путей. В случае сильного отравления возможны отек легких и нарушения в кровеносной системе.
Ранее над Челябинским металлургическим комбинатом заметили огромный столб розового дыма, выброс объяснили технологическими процессами, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Омске произошли выбросы хлорида водорода
- Минфин предложил поднять НДС до 22%
- «Газпром нефтехим Салават» подвергся атаке дронов
- «Благородное хулиганство!»: Imperial Orchestra о панк-сказке «Король и Шут»
- Федорищев: При взрыве газа в Тольятти никто не пострадал
- Православный мессенджер «Зосима» стал доступен в Google Play
- «Бумажная» критика: Трамп отвернулся от России после встречи с Зеленским
- ЦБ намерен выпустить модернизированную купюру в 1000 рублей в конце года
- В МИД заявили, что Вена не будет площадкой переговоров по Украине
- ПВО за ночь уничтожила 70 украинских дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru