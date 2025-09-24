В Омске произошли выбросы хлорида водорода

Превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода зарегистрировали в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона со ссылкой на ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

«23 сентября на стационарном посту в Кировском административном округе... (ул. 3-я Любинская, д. 7) зафиксировано превышение ПДК хлорида водорода в 2,25 раза», - указали в ведомстве.

Хлорид водорода (хлороводород) может вызывать кашель, удушье и воспаление верхних дыхательных путей. В случае сильного отравления возможны отек легких и нарушения в кровеносной системе.

Ранее над Челябинским металлургическим комбинатом заметили огромный столб розового дыма, выброс объяснили технологическими процессами, пишет 360.ru.

