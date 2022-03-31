Антонов обвинил Госдеп в умышленном завышении потерь российской армии на Украине

Антонов подчеркнул, что американская сторона рассчитывает «вызвать общественное недовольство в нашей стране». Посол рекомендовал обращаться за достоверной информацией к Министерству обороны, пишут Известия.

Согласно данным военного ведомства, по состоянию на 25 марта в ходе военной операции на Украине погибли 1,3 тысячи российских военных, были ранены более 3,8 тысячи. При этом с украинской стороны были убиты 14 тысяч военнослужащих, ранены — около 16 тысяч, отмечает Газета.ру.

